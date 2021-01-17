В Минприроды Карелии заявили об отсутствии сплошных рубок в Пудожском районе

Жителям Пудожского района, которые потребовали остановить варварскую рубку у поселков Кубово и Водла, чиновники объяснили, какие вырубки ведутся в местных лесах.

В минувшую пятницу исполняющий обязанности главы Минприроды Алексей Щепин встретился в поселке Кубово с местными жителями и ответил на вопросы о вырубке лесов вблизи поселения. На встрече также присутствовали представители арендаторов лесных участков, заготавливающих древесину на территории поселения: Группа компаний "Сегежа", ООО "СеверТорг", ПАО ЛХК "Кареллеспром", сообщили в ведомстве.

Напомним, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса, решить вопрос создания рабочих мест в районе, принять реальные меры для развития поселков, а также выполнить ремонтные работы на разбитой лесовозами автодороге "Кривцы – Кубово – Водла".

"Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелии Сергей Шарлаев наглядно продемонстрировал на карте виды рубок вблизи поселений и пояснил в каких случаях арендаторы проводят лесовосстановление. Сплошные рубки вблизи Кубово и Водлы не производятся", – говорится в сообщении министерства.

Про информации ведомства, при осмотре лесосек факт тотальных вырубок не подтвердился. Руководство Минприроды показало на карте места проведенного ухода за лесфондом (проходные рубки), а также выборочные рубки спелых и перестойных насаждений (чересполостная постепенная рубка). Все проведенные рубки осуществляются в соответствии с лесным законодательством РФ, нарушений не выявлено, утверждают в министерстве.