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В Минприроды Карелии заявили об отсутствии сплошных рубок в Пудожском районе

Новости. Общество
12:53, 18 Января 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Жителям Пудожского района, которые потребовали остановить варварскую рубку у поселков Кубово и Водла, чиновники объяснили, какие вырубки ведутся в местных лесах.

В минувшую пятницу исполняющий обязанности главы Минприроды Алексей Щепин встретился в поселке Кубово с местными жителями и ответил на вопросы о вырубке лесов вблизи поселения. На встрече также присутствовали представители арендаторов лесных участков, заготавливающих древесину на территории поселения: Группа компаний "Сегежа", ООО "СеверТорг", ПАО ЛХК "Кареллеспром", сообщили в ведомстве.

Напомним, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса, решить вопрос создания рабочих мест в районе, принять реальные меры для развития поселков, а также выполнить ремонтные работы на разбитой лесовозами автодороге "Кривцы – Кубово – Водла".

"Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелии Сергей Шарлаев наглядно продемонстрировал на карте виды рубок вблизи поселений и пояснил в каких случаях арендаторы проводят лесовосстановление. Сплошные рубки вблизи Кубово и Водлы не производятся", – говорится в сообщении министерства.

Про информации ведомства, при осмотре лесосек факт тотальных вырубок не подтвердился. Руководство Минприроды показало на карте места проведенного ухода за лесфондом (проходные рубки), а также выборочные рубки спелых и перестойных насаждений (чересполостная постепенная рубка). Все проведенные рубки осуществляются в соответствии с лесным законодательством РФ, нарушений не выявлено, утверждают в министерстве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-18 13:27:57
И на сахар - очень комфортная цена
кир
2021-01-18 13:05:47
Пудожские отсиделись в глуши. Ни одна война их не затронула. Там скрывались в лихие годины староверы и Юрий Андропов, который руководил партизанским сопротивлением во время войны. Кто там смуту поднимает?
Off
2021-01-18 13:02:03
Есть такая функция в Гугле , можно через спутник, видеть как вырублен лес . Объясните чиновникам . Вся местность покрыта проплешинами - вырубками .
кир
2021-01-18 13:08:46
офф вынес третье слово в публичное пространство, которое он якобы знает. На глазах растет товарисчь. :)
Off
2021-01-18 13:20:57
кир, с утра на бровях, опохмелился ? ?
Вася
2021-01-18 13:01:57
Нужны ответные санкции.
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