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Жители Пудожского района Карелии требуют остановить варварскую рубку леса

Новости. Общество
15:12, 12 Января 2021
фото: © Илья Тимин
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Жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса.

Как сообщил "Столице на Онего" секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение, в котором потребовали остановить рядом с ними варварскую рубку леса, так как лесорубы-варяги оставляют после себя пустыню и разбитые дороги, нарушая таким образом права местных жителей на традиционное пользование природными ресурсами.

"Заготовку леса ведут "варяги". От их деятельности ни бюджет Пудожского района, ни бюджет Республики Карелия не получают ни копейки. При этом в поселках Водла и Кубово процветает тотальная безработица. Люди бегут из района и республики. Местные жители, имея многолетний опыт работы в лесной промышленности, вынуждены перебиваться случайными заработками за пределами Пудожского района и Карелии, что не добавляет благополучия в семейной жизни. Распадаются семьи, растет социальное сиротство. Вырубка лесов вокруг поселков, где мы родились и выросли, где жили наши родители, ничего не дает ни нам, ни бюджету, оставляя после себя пустыню и разбитые дороги", - написали пудожане в обращении.

Авторы обращения потребовали прекратить вырубку лесов вокруг поселков Водла и Кубово, решить вопрос создания рабочих мест в районе, принять реальные меры для развития Водлы и Кубово и не допустить их деградации и уничтожения, а также выполнить ремонтные работы на разбитой лесовозами автодороге "Кривцы – Кубово – Водла".

Под обращением поставлено 253 подписи.

Жители поселков Водла и Кубово также сообщили, что готовы бороться за сохранение своего леса и уже подготовили обращение к президенту Владимиру Путину.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-01-12 15:42:39
Словов много. Берете законодательство, читаете, изучаете...... И на основе статей Закона ВПЕРЕД! А так болтовня!
nae
2021-01-12 15:48:06
бюджет, Закон, что дышло. Гарантированнее, на мой взгляд, вооружаться и защищать свои территории.
театральный критик
2021-01-12 15:24:32
коммунисты перед выборами очередную смуту затевают. И опять в Пудожском районе. Совпадение ? Не думаю
кир
2021-01-12 15:23:40
Люди будут жить там, где работа есть.
Гость
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