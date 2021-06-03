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В Минпросвещения рассказали о создании «белого интернета» для школьников

Новости. Общество
22:30, 03 Июня 2021
фото: © mikegi/pixabay

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня создается так называемый „белый интернет“ для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Кравцов добавил, что в «белом интернете» будут размещать фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн.

«Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — пояснил Кравцов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

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