В Минтруде рассказали, что может грозить педагогам, отказавшимся от вакцинации

Учитель может быть временно отстранен от работы в случае отказа от прививки, которую постановлено сделать по эпидемиологическим показателям.

РИА Новости приводит ответ на запрос Минпросвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования с просьбой разъяснить порядок прохождения учителями вакцинации от коронавирусной инфекции, в частности, прояснить, имеет ли право учитель, не сделавший прививку, продолжать работать с детьми.

Из ответа замглавы Минтруда Елены Мухтияровой следует, что отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических прививках для отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям, а учитель от такой прививки отказывается.

"При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года №125н), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", - говорится в ответе замминистра, который приводится на сайте профсоюза.

Согласно ему, отстранить педагогов при отказе от вакцинации можно в случае, если главные государственные санитарные врачи субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Отстранение может действовать "на период эпиднеблагополучия", добавляется в ответе.