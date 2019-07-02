В Мизнздраве Карелии рассказали, как будут снижать показатели онкозаболеваемости в республике

Карелия ежегодно входит в число лидеров среди регионов России по заболеваемости злокачественными образованиями и смертности от рака, но Минздрав Карелии рассчитывает улучшить ситуацию за счет изменения системы медицинской помощи.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике главный специалист онколог Минздрава Александр Романов.

По его словам, за 10 лет заболеваемость раком в Карелии выросла на 13,6%.

"Заболеваемость злокачественными образования в республике ежегодно растет. Карелия находится на третьем месте среди других регионов Северо-Запада", - сообщил Романов.

Как решили бороться с этой страшной болезнью и снижать показатели, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".