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В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Новости. Общество
20:30, 16 Июня 2021
фото: © EPA-EFE/BIONTECH SE

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически: в больницах лежит более 12 тысяч человек различной степени тяжести, за прошедшие сутки умерло более 70 человек, а по заболеваемости Москва вышла на уровень прошлых пиков. Об этом информирует Радио Sputnik.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», — написал Собянин.

До 1 июля в столице создадут необходимую информационную систему для контроля процесса достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Москве, обеспечить вакцинацию от коронавируса необходимо работникам сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, в организациях сферы бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также привиться от коронавируса необходимо работникам культурных, выставочных, просветительских, досуговых, физкультурных, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей и других мероприятий с детьми, театров, кино- и концертных залов, а также государственным гражданским служащим и муниципальным служащим.

Руководителям таких организаций поручено до 15 августа привить вторым компонентом зарегистрированной вакцины от коронавируса «не менее 60% от общей численности работников».

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

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