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В Москве открылись Дни Республики Карелия

Новости. Общество
13:18, 20 Мая 2021
фото: © правительство Карелии
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Программа началась с возложения цветов и венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, сообщили в правительстве региона.

Сегодня, 20 мая, в Москве открылись Дни Республики Карелия. Официальные делегации правительства Москвы и правительства региона возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Также цветы были возложены к Стеле городов воинской славы.

В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, сенатор от Карелии Александр Ракитин, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, глава Петрозаводска Владимир Любарский и другие.

Напомним, Дни Республики Карелия в Москве будут проходить 20 и 21 мая. В программе мероприятий: презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала республики в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, фотовыставка достопримечательностей Карелии на старом Арбате, гала-концерт творческих коллективов Карелии в Московском международном доме музыки, круглые столы на общие для развития Карелии и Москвы темы, такие как «Карелия. Москва. Новое столетие, новый вектор развития туризма» или «Презентация широкой палитры карельского камня» и многие другие.

Событие приурочено к 100-летию Республики Карелия.

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Комментарии

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Владимир11
2021-05-20 14:58:09
Самый юный на 2-м фото мэр Любарский. Видно, молодеет столица республики!
Успешный
2021-05-20 14:16:06
В Москве не услышат визги местечковой либерастни. :)
Изя
2021-05-20 14:27:58
Успешный, за то увидят )))
Изя
2021-05-20 14:11:58
О как ))) Прямо как федералы выстроились в строю ))) :)
Гость
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