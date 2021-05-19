Программа началась с возложения цветов и венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, сообщили в правительстве региона.

Сегодня, 20 мая, в Москве открылись Дни Республики Карелия. Официальные делегации правительства Москвы и правительства региона возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Также цветы были возложены к Стеле городов воинской славы.

В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, сенатор от Карелии Александр Ракитин, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, глава Петрозаводска Владимир Любарский и другие.

Напомним, Дни Республики Карелия в Москве будут проходить 20 и 21 мая. В программе мероприятий: презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала республики в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, фотовыставка достопримечательностей Карелии на старом Арбате, гала-концерт творческих коллективов Карелии в Московском международном доме музыки, круглые столы на общие для развития Карелии и Москвы темы, такие как «Карелия. Москва. Новое столетие, новый вектор развития туризма» или «Презентация широкой палитры карельского камня» и многие другие.

Событие приурочено к 100-летию Республики Карелия.