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В Москве состоится итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Новости. Общество
12:47, 03 Сентября 2020
фото: © Правительство Карелии
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 4 сентября проведет итоговое заседание Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

Запланированы выступления председателя Госкомиссии Николая Патрушева, полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главы Карелии Артура Парфенчикова, а также руководителей рабочих групп Госкомиссии: руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, министра транспорта Евгения Дитриха, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, заместителя Секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, а также министра экономического развития Максима Решетникова.

На заседании будут подведены итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Госкомиссия образована указом президента в 2013 году. 

Приоритетом Госкомиссии являлась координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении на территории региона эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.

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