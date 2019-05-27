В музее изобразительных искусств Карелии открылась новая выставка

Выставка "Вселенная "Калевала" открылась на летний сезон в музее изобразительных искусств Карелии и приурочена к 170-летию выхода в свет второго дополненного издания эпоса "Калевала".

Совершите удивительное путешествие в глубинные просторы Вселенной под названием "Калевала", соберите пазлы по мотивам произведений из коллекции музея, получите жизненный совет от "мельницы", сделайте селфи с кружкой пива, кантеле или рыбой или поиграйте в шашки!

"Вселенная" – это нечто "всеобъемлющее мировое целое", "тотальность всех вещей". Древние карело-финские эпические руны (песни), собранные и талантливо составленные финским ученым Элиасом Лёнротом в книгу под названием "Калевала", по глубине замысла и содержания представляют собой целую Вселенную. Неслучайно на протяжении веков "Калевальские" мотивы, сюжеты и герои привлекают художников разных стран.

Выставка представляет "золотой" фонд музейного собрания, предметы "Калевальской" коллекции музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусств, художественные объекты карельских, российских и зарубежных авторов.

Во всем многообразии жанров и стилей, через призму восприятия художников разных поколений выставка ведет зрителя по Вселенной "Калевала", раскрывает тайны мироздания и сотворения всего сущего, побуждает быть свидетелем взаимодействия и противостояния светлой "Калевалы" и темной "Похъелы", знакомит с прекрасными девами и мужественными героями, приоткроет секреты мельницы счастья "Сампо".

"Проводниками" по миру "Калевалы" станут Тамара Юфа, Осмо Бородкин, Георгий Стронк, Николай Брюханов, Мюд Мечев, Борис Акбулатов. Произведения этих авторов дополнят уникальные работы художников русского авангарда – учеников школы "Мастеров аналитического искусства" (П.Н. Филонова).

Эпос "Калевала" — неиссякаемый источник и стимул для творчества современных художников, представленных на выставке иллюстрациями Юрия Люкшина, витражами Эдуарда Акулова, произведениями театрального и декоративно-прикладного искусства А.Шелковникова и В.Полякова, объемной пластикой из бересты В.Костылева, резными панно И.Гашкова.

Запись на экскурсии: 78-37-13

Куратор выставки: Киселева Юлия, kisileva@artmuseum.karelia.ru

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