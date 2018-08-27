В МВД начали платить россиянам за помощь полиции

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Сегодня вступил в силу приказ МВД России о выплате вознаграждений гражданам, оказавшим помощь в раскрытии преступления и задержании причастных к его совершению лиц.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Размер суммы вознаграждения до 500 тыс. рублей устанавливается по решению руководителя территориального органа МВД России или его заместителя. Размер вознаграждения до 3 млн рублей может быть установлен по решению замглавы МВД России, а более этой суммы — по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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