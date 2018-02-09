Пропавшая в Петрозаводске девочка-подросток найдена, сообщили в МВД

Считавшаяся пропавшей без вести 16-летняя девушка найдена, сообщили в МВД Карелии.

Ранее в министерстве рассказали, что 7 девушка февраля ушла из дома на ул. Державина в Петрозаводске, с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Теперь в МВД говорят, что девушку нашли.

"Объявленная в розыск несовершеннолетняя петрозаводчанка 2002 года рождения найдена. Криминальной составляющей в исчезновении нет", - отметили в ведомстве.