В Надвоицах нормализовалась ситуация с отоплением

В Сегежском районе Карелии нормализовалась ситуация с отоплением поселка Надвоицы.

По данным ЕДДС Сегежского района, на котельной были проблемы, сейчас они уже устранены.

"В котлах выпаривали воду, которая попала в мазут. Систему от котлов отключили, поэтому произошло понижение параметров в жилых квартирах. В 04.20 оба котла были очищены и запущены, на 08.30 параметры уже были почти в норме. Ситуация нормализовалась", - сказали в ЕДДС.

В службе опровергли информацию, что тепло отключалась из-за отсутствия мазута.

"Ни в коем случае не из-за отсутствия мазута (произошло снижение параметров)", - пояснили в районной ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в поселке Надвоицы Сегежского района Карелии из-за отсутствия топлива накануне была остановлена работа котельной.