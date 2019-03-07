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Новости. Общество
07:15, 07 Марта 2019
фото: pixabay.com

Поселок Надвоицы остался без тепла – в котельной закончился мазут

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В поселке Надвоицы Сегежского района Карелии из-за отсутствия топлива накануне была остановлена работа котельной.

Как стало известно "Столице на Онего", поселок Надвоицы накануне остался без тепла. Работа котельной, которая отапливает весь жилой фонд поселка, была остановлена из-за отсутствия мазута. Эту информацию подтвердила глава Сегежского района Марина Гусева.

По словам Марины Гусевой, компания "Карелэнергоресурс" не обеспечила для котельной Надвоиц нормативный запас топлива (он составляет 30 дней), и все последнее время она "работала с колес".

"Мне позвонили и сообщили, что котельная остановилась, - сказала Марина Гусева. – Мазута оставалось совсем немного, но даже в эти остатки попала вода, и теперь ее нужно выпаривать. Сейчас мы срочно ищем у организаций и предпринимателей дрова, чтобы затопить котельную хотя бы дровами".  

В Надвоицах накануне было минус 9 градусов.  

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Комментарии

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Саныч
2019-03-07 07:37:25
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