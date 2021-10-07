В нацпарке Карелии появилась умная система мониторинга качества воды и управления отходами

Национальный парк «Водлозерский» на протяжении последнего года является участником международного проекта «Умные парки» (Smart Arctic Parks).

Как сообщили в пресс-службе национального парка, проект направлен на внедрение новых решений и технологий для повышения эффективности и надежности систем управления отходами и рационального использования водных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Проект финансируется за счет средств Программы приграничного сотрудничества Kolarctic. Координатор проекта — Отдел водного и энергетического инжиниринга Университета Оулу.

Большие площади национальных парков и заповедников часто не позволяют оперативно следить за экологической обстановкой на конкретном природном или рекреационном объекте. Умная система управления ТБО и мониторинга качества воды позволит отслеживать экологическое состояние территории в режиме реального времени, не выходя с рабочего места. Тестовые экземпляры датчиков установлены в административном центре Парка в Петрозаводске и на территории Водлозерского филиала Парка в деревне Куганаволок. Специальная компьютерная программа анализирует данные, составляя эко-карту (EcoMap), на которой видны все изменения.

Комплекс «Умная вода» международной компании Libelium тестирует PH-баланс, электропроводность, температуру и содержание кислорода в воде. Изменения показателей расскажут ученым о возможном загрязнении водоема или каких-то других изменениях, на которые следует обратить внимание. Система «Умные контейнеры» с датчиками и платформой компании DigiCity (Москва) позволяет отследить наполняемость мусоросборников на отдаленных туристических объектах.

Модель «умной системы», опробованная в Водлозерском парке, позволяет выйти на новый уровень оперативного управления ООПТ и распространить опыт использования передовых технологий на другие заповедные территории.