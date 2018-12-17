В ночном заведении Петрозаводска задержали агрессивного мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетителя заведения на улице Шотмана, который матерился и вел себя агрессивно, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В ночном заведении города сотрудники Росгвардии 15 декабря в 2.00 задержали мужчину, который не только нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу и другим гостям, но не смог взять себя в руки даже когда на место прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны.

На законные требования представителей власти он не отреагировал, в какой-то момент попытался убежать, но был задержан.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.