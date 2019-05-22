В общественной приемной главы Карелии можно пообщаться с сотрудником Росприроднадзора
Новости по теме
Прием граждан пройдет 27 мая в РАНХиГСе, сообщили в правительстве Карелии.
В понедельник, 27 мая, с 13.00 до 14.00 в Общественной приемной главы Карелии состоится прием граждан.
Прием проведет заместитель директора филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" Росприроднадзора Сергей Пластинин.
Вопросы, входящие в компетенцию филиала Центра: экологический мониторинг в сфере природопользования и охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, донных отложений, почв), производственный контроль экологической безопасности на территории Карелии, экологические обследования и аутсорсинг, паспортизация отходов I - IV класса опасности, определение класса опасности отходов для работы с региональным оператором ТКО.
Приглашаются представители юридических лиц и граждане по адресу: ул. Чапаева, 6-а, каб. 201.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии