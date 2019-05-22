В общественной приемной главы Карелии можно пообщаться с сотрудником Росприроднадзора

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Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".