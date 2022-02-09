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«В очередной раз убеждаюсь в высочайшей компетентности и разносторонности главы республики»

Новости. Политика
14:36, 10 Февраля 2022
фото: Элиссан Шандалович / ВК

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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал интервью главы республики Артура Парфенчикова.

Элиссан Шандалович прокомментировал интервью, которое Артур Парфенчиков дал изданию «Петрозаводск говорит». О своем впечатлении Шандалович написал в соцсети.

«С удовольствием прочитал на одном из электронных ресурсов второе интервью Артура Олеговича Парфенчикова. В очередной раз убеждаюсь в высочайшей компетентности и разносторонности главы республики. Поверьте, далеко не каждый губернатор сегодня обладает столь глубокими познаниями, например, в здравоохранении или сельском хозяйстве, а главное — умением мыслить стратегически, видеть многое наперед. И кому еще удавалась получить от федерального центра такую мощную финансовую поддержку для Карелии? И то, что к нам потянулись инвесторы, уж точно во многом личная заслуга Артура Олеговича», — заявил спикер Заксобрания.

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