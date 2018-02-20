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Новости. Происшествия
15:43, 20 Февраля 2018

В одну из квартир на Мурманской накануне пришлось вызвать полицию и "скорую"

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В Петрозаводске 24-летнего мужчину подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему гостю.

Как рассказали в карельском МВД, вечером 19 февраля в одну из квартир на улице Мурманской был вызван наряд ППС и бригада скорой медицинской помощи.

"В данной квартире произошёл конфликт между жильцом и одним из гостей, приглашённых хозяевами. Словесная ссора переросла в драку, в ходе которой 24-летний хозяин нанёс черепно-мозговую травму своему оппоненту 1981 года рождения", - отметили в министерстве.

Подозреваемого отвезли в полицию, а пострадавший госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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