В одну из квартир на Мурманской накануне пришлось вызвать полицию и "скорую"

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В Петрозаводске 24-летнего мужчину подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему гостю.
Как рассказали в карельском МВД, вечером 19 февраля в одну из квартир на улице Мурманской был вызван наряд ППС и бригада скорой медицинской помощи.
"В данной квартире произошёл конфликт между жильцом и одним из гостей, приглашённых хозяевами. Словесная ссора переросла в драку, в ходе которой 24-летний хозяин нанёс черепно-мозговую травму своему оппоненту 1981 года рождения", - отметили в министерстве.
Подозреваемого отвезли в полицию, а пострадавший госпитализирован.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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