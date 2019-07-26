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Новости. Экономика
10:52, 26 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

В Олонецком районе Карелии создан ландшафтный заказник "Ладожское побережье"

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Республиканские власти допустили возможность проведения на его территории санитарных и выборочных рубок "погибших и поврежденных лесных насаждений в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд".

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании в Олонецком национальном районе государственного ландшафтного заказника регионального значения "Ладожское побережье". Это не новая особо охраняемая природная территория, раньше на ее площади располагался заказник лекарственных растений, который теперь получил новый статус.

Как говорится в правительственном постановлении, целью ООПТ является "сохранение и восстановление природных ландшафтов побережья Ладожского озера в районе устья реки Видлицы и устья реки Тулоксы, а также содействие развитию туризма и обеспечения условий для активного отдыха населения". В заказнике запрещены охота, добыча полезных ископаемых и промышленная лесозаготовка, однако республиканские власти допустили возможность проведения санитарных и выборочных рубок "погибших и поврежденных лесных насаждений в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд".

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