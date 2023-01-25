Отказ лесопромышленников Карелии от сохранения ценных лесов грозит ей экологическими потерями

На севере республики начались массовые рубки в планируемом заказнике «Максимъярви».

До недавнего времени уникальные малонарушенные леса планируемого заказника «Максимъярви» находились под защитой добровольных мораториев на рубки со стороны лесопромышленных компаний, у которых эти лесные участки расположены в аренде. Дело в том, что сохранение лесов высокой природоохранной ценности является одним из главных условий получения компаниями международных лесных сертификатов, которые подтверждают приверженность лесного бизнеса принципам устойчивого лесопользования. А без таких сертификатов лесная продукция попросту не сможет попасть на европейский и другие мировые рынки, где установлены жесткие экологические требования.

Однако в прошлом году из-за введения запрета на поставки российской древесины, пиломатериалов, целлюлозы и бумаги в Европу, а также приостановки действия международных лесных сертификатов, выданных лесопромышленным компаниям из России, эти рынки оказались закрыты даже для тех карельских лесозаготовителей, которые декларировали политику устойчивого лесопользования. Соблюдение добровольных мораториев на рубки в ценных лесах утратило для лесного бизнеса практический смысл, и стало очевидно, что эталонную северную тайгу в Карелии может спасти только статус особо охраняемой природной территории.

Читайте подробнее в статье «За полгода там можно вырубить весь заказник».