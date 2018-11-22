В организациях Карелии выросло число вакантных мест

Количество свободных вакансий в организациях Карелии достигло 5,4 тыс. единиц, что на 4,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата "О положении на рынке труда в Республике Карелия за январь-сентябрь 2018 года".

На каждые 10 вакантных мест на конец сентября 2018 года претендовало 12 человек не занятых трудовой деятельностью.

Подробнее читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".