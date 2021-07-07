В ответ на жалобы жителей Карелии о загрязнении озера Минсельхоз установил на берегу таблички с ошибками

По всему побережью озера Сямозеро Минсельхоз Карелии установил таблички с ошибками и просьбой не загрязнять берег.

В паблике «Экологическая справедливость» сообщается, что Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии по побережью озера Сямозеро установили таблички с ошибками.

«Не зЯгрязняйте берег — это ведет к гибели рыб», — написал отдел развития рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии.

Ранее жители Карелии обращались в министерство с жалобой на то, что форелеводческие хозяйства загрязняют озеро Сямозеро.