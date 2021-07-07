Реклама
Прислать новость
Горячая вода возвращается в дома жителей Петрозаводска 2
Сегодня 09:06
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО) 8
Сегодня 07:25
«Никто их никуда не сливал» 2
07.07.2021 16:55
Банкоматы Сбербанка стали принимать пластиковые карты на переработку
07.07.2021 16:14

В ответ на жалобы жителей Карелии о загрязнении озера Минсельхоз установил на берегу таблички с ошибками

Новости. Общество
13:07, 08 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Экологическая справедливость»

По всему побережью озера Сямозеро Минсельхоз Карелии установил таблички с ошибками и просьбой не загрязнять берег.

В паблике «Экологическая справедливость» сообщается, что Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии по побережью озера Сямозеро установили таблички с ошибками.

«Не зЯгрязняйте берег — это ведет к гибели рыб», — написал отдел развития рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии.

Ранее жители Карелии обращались в министерство с жалобой на то, что форелеводческие хозяйства загрязняют озеро Сямозеро.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-07-08 13:14:52
Какое Министерство, такие и таблички. Разве проблема гибели рыб в загрязнении побережья? А что творится в форелеводческом хозяйстве на этом озере? С появлением этого хозяйства рыбы в Сямозере стало намного меньше ,да и та больная.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»