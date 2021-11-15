Республиканский министр заверил депутатов, что сотрудники упраздняемого Центра поморской культуры в Беломорске «согласны продолжать деятельность на новых условиях».

Депутатский комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике обсудил 15 декабря реорганизацию, а точнее сказать – ликвидацию единственного в России Центра поморской культуры в Беломорске, которая вызвала возмущение у многих жителей Карельского Поморья. Напомним, минувшей осенью администрация Беломорского района решила объединить центр с районным краеведческим музеем «Беломорские петроглифы», и, хотя муниципальные чиновники пообещали сохранить рабочие места для всех сотрудников упраздняемого учреждения, коренное население Беломорья назвало это решение «насмешкой над поморами».

Профильный комитет республиканского парламента рассчитывал выслушать объяснения заместителя главы Беломорской администрации Елены Котиновой, однако из-за отвратительного качества конференц-связи отдуваться за ликвидацию Центра поморской культуры, как самостоятельного муниципального учреждения, пришлось министру культуры Карелии Алексею Лесонену. По его словам, «сотрудники реорганизуемых учреждений согласны продолжать деятельность на новых условиях».

В целом, как было заявлено на заседании, в парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.

Читайте подробнее в статье «Центр поморской культуры в музей, а Поморский хор – в дом культуры».