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Новости. Общество
12:23, 26 Марта 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

В Петросовете обсудили вопросы, как сделать городские мероприятия еще более безопасными

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В Петрозаводском городском Совете прошло заседание рабочей группы по вопросу организации и проведения массовых мероприятий на территории Петрозаводска.

Совещание было посвящено вопросам дополнительных мер безопасности на городских праздниках.

На заседании инспектор охраны общественного порядка упра-вления МВД по Петрозаводску Николай Милаш отметил, что в прошлом году сотрудники петрозаводской полиции обеспечивали правопорядок на 542 массовых мероприятиях, в которых приняли участие более 197 тысяч человек.

Участники совещания пришли к выводу, что в городе существует ряд проблем, связанных с ограниченным количеством у полиции города необходимых специальных средств антитеррористической и общественной безопасности. В связи с этим для нормальной организации охраны общественного порядка на объектах проведения праздников и гуляний администрации города предлагается приобрести за счет муниципального бюджета: четыре стационарных арочных металлодетектора, 6-8 ручных металлодетекторов, 300 секций металлических ограждений, 5 силовых удлинителей и 3 бензогенератора.

Члены рабочей группы и участники совещания совместно обсудили возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Так, начальник управления по делам ГО и ЧС петрозаводской администрации Игорь Виноградов сообщил, что в прошлом году властями города были приобретены в достаточном количестве бензогенераторы разной мощности и 15 силовых удлинителей, которые при необходимости город готов предоставить управлению МВД на период проведения праздников.

Замруководителя аппарата администрации Петрозаводска Диана Евстигнеева напомнила, что в настоящее время, согласно федеральному законодательству, полномочия по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях не закреплены за органами местного самоуправления, поэтому произвести закупку спецоборудования – стационарных и ручных металлодетекторов - не предоставляется возможным.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия республики городские власти готовы рассмотреть вопрос о направлении части средств бюджета только на приобретение металлических ограждений.

По итогам обсуждения участники заседания пришли к выводу, что в проработке вопросов безопасности на мероприятиях, связанных с обеспечением органов правопорядка спецсредствами, необходим консолидированный подход с участием не только муниципалитета, но и правоохранительных органов.

"Безопасность граждан – главный вопрос при организации любого праздника. Но без объединения усилий решить эту важную задачу невозможно. Петрозаводск – столица Карелии, большинство региональных массовых мероприятий проводится именно здесь, поэтому вопрос необходимо поднимать на более высоком республиканском уровне. Обратимся в Министерство внутренних дел РК с предложением помочь в обеспечении сотрудников городской полиции, которые занимаются охраной общественного порядка на массовых мероприятиях, стационарными рамками, ручными металлодетекторами и другим необходимым спецоборудованием", – подвела итог встречи руководитель профильной рабочей группы Петросовета Елизавета Васильева.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-03-26 14:11:45
Может уже потребовать проводить все мероприятия и митинги во дворе следственного изолятора, на Красной? Безопасность на высоте, а если что и экономия бюджета, никуда гонять автозак не надо.
User
2019-03-26 13:09:57
Колючая проволока и пулеметные вышки по периметру сделают любое мероприятие еще более безопасным. По другому "эффективный менеджмент" полицейского государства мыслить не умеет.
Жорж
2019-03-26 12:52:01
От кого решили "обезопасниваться" чиновники , от населения .? Или враг какой на пороге ?
однозначно
2019-03-26 12:37:31
Полевые кухни надо тоже заменить, ибо каша подгорает.
Гость
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