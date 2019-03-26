В Петросовете обсудили вопросы, как сделать городские мероприятия еще более безопасными

В Петрозаводском городском Совете прошло заседание рабочей группы по вопросу организации и проведения массовых мероприятий на территории Петрозаводска.

Совещание было посвящено вопросам дополнительных мер безопасности на городских праздниках.

На заседании инспектор охраны общественного порядка упра-вления МВД по Петрозаводску Николай Милаш отметил, что в прошлом году сотрудники петрозаводской полиции обеспечивали правопорядок на 542 массовых мероприятиях, в которых приняли участие более 197 тысяч человек.

Участники совещания пришли к выводу, что в городе существует ряд проблем, связанных с ограниченным количеством у полиции города необходимых специальных средств антитеррористической и общественной безопасности. В связи с этим для нормальной организации охраны общественного порядка на объектах проведения праздников и гуляний администрации города предлагается приобрести за счет муниципального бюджета: четыре стационарных арочных металлодетектора, 6-8 ручных металлодетекторов, 300 секций металлических ограждений, 5 силовых удлинителей и 3 бензогенератора.

Члены рабочей группы и участники совещания совместно обсудили возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Так, начальник управления по делам ГО и ЧС петрозаводской администрации Игорь Виноградов сообщил, что в прошлом году властями города были приобретены в достаточном количестве бензогенераторы разной мощности и 15 силовых удлинителей, которые при необходимости город готов предоставить управлению МВД на период проведения праздников.

Замруководителя аппарата администрации Петрозаводска Диана Евстигнеева напомнила, что в настоящее время, согласно федеральному законодательству, полномочия по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях не закреплены за органами местного самоуправления, поэтому произвести закупку спецоборудования – стационарных и ручных металлодетекторов - не предоставляется возможным.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия республики городские власти готовы рассмотреть вопрос о направлении части средств бюджета только на приобретение металлических ограждений.

По итогам обсуждения участники заседания пришли к выводу, что в проработке вопросов безопасности на мероприятиях, связанных с обеспечением органов правопорядка спецсредствами, необходим консолидированный подход с участием не только муниципалитета, но и правоохранительных органов.

"Безопасность граждан – главный вопрос при организации любого праздника. Но без объединения усилий решить эту важную задачу невозможно. Петрозаводск – столица Карелии, большинство региональных массовых мероприятий проводится именно здесь, поэтому вопрос необходимо поднимать на более высоком республиканском уровне. Обратимся в Министерство внутренних дел РК с предложением помочь в обеспечении сотрудников городской полиции, которые занимаются охраной общественного порядка на массовых мероприятиях, стационарными рамками, ручными металлодетекторами и другим необходимым спецоборудованием", – подвела итог встречи руководитель профильной рабочей группы Петросовета Елизавета Васильева.