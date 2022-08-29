В Петрозаводск приехал знаменитый чемпион мира по смешанным единоборствам

Олег Тактаров — спортсмен, актер и шоумен — посетит петрозаводских боксеров.

В официальном паблике петрозаводского клуба бокса «Сейд» появилась информация о визите Олега Тактарова — российского и американского спортсмена, актера, телеведущего, кинопродюссера, режиссера и общественного деятеля.

Олег Тактаров, выступавший под псевдонимом «Русский медведь», известен как первый российский чемпион ММА — лиги смешанных боевых искусств.

Ранее Олег Тактаров уже приезжал в столицу Карелии, проведя открытую тренировку и ознакомившись с рядом новых спортивных объектов.