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Жителей Петрозаводска просят поделиться с нуждающимися вещами

Новости. Общество
11:55, 12 Мая 2021
фото: © freepik.com
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Благотворительная акция "Добрый шкаф" пройдет на Кукковке 13 мая.

Комплексный центр социального обслуживания населения в Петрозаводске призывает неравнодушных горожан принять участие в акции «Добрый шкаф», по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Эти вещи могут пригодиться нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также малообеспеченным гражданам, вынужденным переселенцам, лицам без определенного места жительства.

Организаторы напоминают, что одежда должна быть чистой, вещи — не требующими ремонта. Нужна одежда для мужчин и детей. Принимаются также продукты с длительным сроком хранения.

Акция будет проводиться с автомобиля «Газель» 13 мая с 13 до 19 часов на стоянке торгового центра «Добрыня» по адресу Ровио, 11.

С более подробной информацией можно ознакомиться в паблике социального центра.

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