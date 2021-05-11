Жителей Петрозаводска просят поделиться с нуждающимися вещами

Благотворительная акция "Добрый шкаф" пройдет на Кукковке 13 мая.

Комплексный центр социального обслуживания населения в Петрозаводске призывает неравнодушных горожан принять участие в акции «Добрый шкаф», по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Эти вещи могут пригодиться нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также малообеспеченным гражданам, вынужденным переселенцам, лицам без определенного места жительства.

Организаторы напоминают, что одежда должна быть чистой, вещи — не требующими ремонта. Нужна одежда для мужчин и детей. Принимаются также продукты с длительным сроком хранения.

Акция будет проводиться с автомобиля «Газель» 13 мая с 13 до 19 часов на стоянке торгового центра «Добрыня» по адресу Ровио, 11.

С более подробной информацией можно ознакомиться в паблике социального центра.