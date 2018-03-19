В Петрозаводске 16-летний подросток угнал "Москвич"

На Ключевой автоинспекторы остановили автомобиль "Москвич", которым управлял несовершеннолетний подросток, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 18 марта в 19.20 на ул.Гвардейской, в районе дома №33, автоинспекторы остановили автомобиль "Москвич", которым управлял 16-летний подросток.

Как выяснили дорожные полицейские, документов на транспортное средство и водительского удостоверения молодой человек не имел, автомобилем завладел незаконно.

Подозреваемый в угоне был доставлен в отдел полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело.

В ГИБДД напоминают, что уголовная ответственность за угон автомобиля несовершеннолетними наступает с 14-летнего возраста. Автомобиль передан собственнику.