В Петрозаводске 16-летний подросток угнал "Москвич"

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На Ключевой автоинспекторы остановили автомобиль "Москвич", которым управлял несовершеннолетний подросток, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 18 марта в 19.20 на ул.Гвардейской, в районе дома №33, автоинспекторы остановили автомобиль "Москвич", которым управлял 16-летний подросток.
Как выяснили дорожные полицейские, документов на транспортное средство и водительского удостоверения молодой человек не имел, автомобилем завладел незаконно.
Подозреваемый в угоне был доставлен в отдел полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело.
В ГИБДД напоминают, что уголовная ответственность за угон автомобиля несовершеннолетними наступает с 14-летнего возраста. Автомобиль передан собственнику.
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