В Петрозаводске 50-летний мужчина выдавил стекло холодильника на остановке и попал в полицию

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, который сломал холодильное оборудование на остановке, сообщили в ведомстве.

Днем 11 мая сработала тревожная сигнализация на одном из остановочных комплексов на проспекте А.Невского. На место прибыла группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин подошел к торговому ларьку, расположенному на территории остановочного комплекса, и выдавил стекло холодильной установки, чем нарушил ее мощность.

Росгвардейцы задержали 50-летнего петрозаводчанина. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.