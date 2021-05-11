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В Петрозаводске 50-летний мужчина выдавил стекло холодильника на остановке и попал в полицию

Новости. Происшествия
10:49, 12 Мая 2021
фото: @ pixabay.com/skeeze
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Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, который сломал холодильное оборудование на остановке, сообщили в ведомстве.

Днем 11 мая сработала тревожная сигнализация на одном из остановочных комплексов на проспекте А.Невского. На место прибыла группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин подошел к торговому ларьку, расположенному на территории остановочного комплекса, и выдавил стекло холодильной установки, чем нарушил ее мощность.

Росгвардейцы задержали 50-летнего петрозаводчанина. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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кир
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