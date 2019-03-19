В Петрозаводске адвоката обвиняют в мошенничестве

При строительстве дома мужчина похитил свыше 51 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 года по 2016 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим знакомым (в отношении которого уголовное преследование прекращено, в связи с его смертью), являясь одним из фактических руководителей группы компаний, которая занималась строительством на территории Петрозаводска малоэтажного жилого комплекса, похитил более 51 миллиона рублей.

В результате указанных преступных действий более чем 100 потерпевшим причинен имущественный ущерб.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.