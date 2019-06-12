В Петрозаводске акция журналистов в поддержку Ивана Голунова отменяется

В честь освобождения Ивана Голунова решено провести субботник, сообщается в паблике Союза журналистов Карелии.

"Акция в поддержку Ивана Голунова, намеченная на 12 июня, после его освобождения и прекращения уголовного дела потеряла свою актуальность, - написал председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков. - Тем не менее, предлагаем все же собраться всем, кто хотел прийти, и провести вместо митинга субботник в Сквере журналистов около Речного вокзала. Там растут наши елочки, сосенки и кустики. Давайте посмотрим, в каком они состоянии, прорыхлим почву, поправим таблички, уберем мусор".

Инвентарь для работы (перчатки, грабли, тяпки, мусорные мешки) предлагается принести с собой, также просят взять с собой триммер, если у кого-нибудь есть, чтобы выкосить траву.

Время сбора - 12 часов (полдень!) 12 июня.

Напомним, сотрудники петрозаводских редакций планировали провести акцию в поддержку находившегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.

Вечером 11 июня журналист был освобожден из-под домашнего ареста, уголовное преследование прекращено.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления",— сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.