Подписаться
Новости. Общество
09:02, 12 Июня 2019
фото: Сергей Юдин

В Петрозаводске акция журналистов в поддержку Ивана Голунова отменяется

Загрузка...

В честь освобождения Ивана Голунова решено провести субботник, сообщается в паблике Союза журналистов Карелии.

"Акция в поддержку Ивана Голунова, намеченная на 12 июня, после его освобождения и прекращения уголовного дела потеряла свою актуальность, - написал председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков. - Тем не менее, предлагаем все же собраться всем, кто хотел прийти, и провести вместо митинга субботник в Сквере журналистов около Речного вокзала. Там растут наши елочки, сосенки и кустики. Давайте посмотрим, в каком они состоянии, прорыхлим почву, поправим таблички, уберем мусор".

Инвентарь для работы (перчатки, грабли, тяпки, мусорные мешки) предлагается принести с собой, также просят взять с собой триммер, если у кого-нибудь есть, чтобы выкосить траву.
Время сбора - 12 часов (полдень!) 12 июня.

Напомним, сотрудники петрозаводских редакций планировали провести акцию в поддержку находившегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.

Вечером 11 июня журналист был освобожден из-под домашнего ареста, уголовное преследование прекращено.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления",— сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2019-06-12 09:41:12
Коррупция в стране разгромлена , виновные привлечены к уголовной ответственности , справедливость на каждом углу так и прёт . Можно и дальше спать нашим журналистам , писать хвалебные опусы и пудрить мозги народонаселению . Болото .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

11.06.2019 17:02
Обществоведение
Крысы в городе: что делать?
В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
Вся аналитика

Чтиво

11.06.2019 14:31
Личное мнение
Без эмоций
"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»