В Петрозаводске алиментщику запретили пользоваться автомобилем

Мужчина задолжал ребенку свыше 130 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

С момента возбуждения исполнительного производства по декабрь 2018 года должник производил частичную выплату алиментов, однако платежи им вносились не регулярно — ежемесячно взыскатель не получала алименты на содержание ребенка.

По этой причине на день совершеннолетия ребенка образовалась задолженность в размере более 131 тысячи рублей.

Мужчине запретили пользоваться автомобилем и вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Должник погасил имеющуюся задолженность по алиментам в полном объеме.