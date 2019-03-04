В Петрозаводске алиментщику запретили пользоваться автомобилем

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Мужчина задолжал ребенку свыше 130 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
С момента возбуждения исполнительного производства по декабрь 2018 года должник производил частичную выплату алиментов, однако платежи им вносились не регулярно — ежемесячно взыскатель не получала алименты на содержание ребенка.
По этой причине на день совершеннолетия ребенка образовалась задолженность в размере более 131 тысячи рублей.
Мужчине запретили пользоваться автомобилем и вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.
Должник погасил имеющуюся задолженность по алиментам в полном объеме.
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