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В Петрозаводске белый внедорожник едва не снёс пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:52, 16 Мая 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот
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В столице Карелии водитель внедорожника не пожелал пропускать пешеходов и едва не сбил их.

Инцидент произошел 16 мая в 12-06 на пересечении улиц Антикайнена и Красной в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Белый внедорожник повернул в улицы Антикайнена на Красную, не пропустив группу пешеходов, которая уже вышла на пешеходный переход.

Случившееся зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, как водитель «маршрутки» в Петрозаводске не пропустил «скорую», она вылетела с дороги.

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