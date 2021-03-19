Водитель "маршрутки" в Петрозаводске не пропустил "скорую", она вылетела с дороги (ВИДЕО)

ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи произошло на набережной Варкауса, в районе пересечения с улицами Кирова и Ленинградская.
Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автомобиль "скорой" с включенными спецсигналами ехал по набережной Варкауса в сторону центра. Маршрутный автобус, двигаясь во встречном направлении, совершал маневр разворота с последующим выездом на улицу Ленинградская.
Избегая столкновения с автобусом, водитель "скорой" был вынужден выехать вправо за пределы дорожного полотна в глубокий снег. Машина остановилась всего в метре от опоры уличного освещения.
Торопившаяся на вызов "скорая" застряла в сугробе, но ее помогли вытолкать пассажиры автобуса и водители проезжавших мимо автомашин.
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