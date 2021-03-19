Водитель "маршрутки" в Петрозаводске не пропустил "скорую", она вылетела с дороги (ВИДЕО)

Избегая столкновения с автобусом, водитель "скорой" был вынужден выехать вправо за пределы дорожного полотна в глубокий снег. Машина остановилась всего в метре от опоры уличного освещения.

Торопившаяся на вызов "скорая" застряла в сугробе, но ее помогли вытолкать пассажиры автобуса и водители проезжавших мимо автомашин.

Видео: «Мой город». Сампо.ру