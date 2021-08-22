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В Петрозаводске библиотека начала сбор еды для бездомных животных

Новости. Общество
14:24, 23 Августа 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в благотворительной акции «Корзинка добра» и поддержать животных, находящихся в беде.

Детская библиотека № 15 в период с 22 августа по 4 октября проводит акцию «Корзинка добра» и тем самым привлекает внимание к проблемам бездомных животных. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска». Организаторы заняты сбором пищи для животных в приюте.

«Принять участие в акции может любой желающий, кто небезразличен к судьбе бездомных животных. Для этого необходимо принести 1-2 упаковки гречи или риса в библиотеку (Нойбранденбургская, д. 25)», — сообщают организаторы акции.

Собранные крупы будут переданы приюту для животных «Дорога домой», питомцы которого нуждаются в помощи.

Ранее Первый петрозаводский общественный приют предлагал жителям Карелии взять под опеку животное.

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Комментарии

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Вася
2021-08-23 14:58:42
В Латвии пенсам вообще ничего не светит
Вася
2021-08-23 14:53:15
ты обещал на мне жениться!
Ну мало ли что я на тебе обещал
Вася
2021-08-23 14:37:11
Все мои знакомые будут голосовать за Единую Россию.
Вася
2021-08-23 14:35:03
Любой пенсионер будет рад такой помощи.
Гость
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