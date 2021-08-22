В Петрозаводске библиотека начала сбор еды для бездомных животных

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в благотворительной акции «Корзинка добра» и поддержать животных, находящихся в беде.

Детская библиотека № 15 в период с 22 августа по 4 октября проводит акцию «Корзинка добра» и тем самым привлекает внимание к проблемам бездомных животных. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска». Организаторы заняты сбором пищи для животных в приюте.

«Принять участие в акции может любой желающий, кто небезразличен к судьбе бездомных животных. Для этого необходимо принести 1-2 упаковки гречи или риса в библиотеку (Нойбранденбургская, д. 25)», — сообщают организаторы акции.

Собранные крупы будут переданы приюту для животных «Дорога домой», питомцы которого нуждаются в помощи.

Ранее Первый петрозаводский общественный приют предлагал жителям Карелии взять под опеку животное.