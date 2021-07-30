Жителям Карелии предлагают взять под опеку животное из приюта

Первый петрозаводский общественный приют приглашает жителей республики принять участие в проекте «Я — опекун!»

Зоозащитники предлагают неравнодушным гражданам взять под свою опеку постояльцев из приюта для животных.

«Пусть кто-то из них станет собакой и кошкой вашей семьи, компании или лично вашей! Подарите Приюту и его обитателям уверенность в завтрашнем дне! пекуны получают цветные именные сертификаты и видеоприветы от своих подопечных!» — пишут в паблике Первого петрозаводского общественного приюта.

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