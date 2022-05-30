В Петрозаводске бойцы Росгвардии помогли выйти из ресторана посетителю, который вел себя вызывающе

Представители вневедомственной охраны Росгвардии задержали хулиганов на охраняемых объектах Карелии, сообщили в ведомстве.

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили вызовы о срабатывании тревожных кнопок на охраняемых объектах Карелии.

На днях в Олонце росгвардейцы выезжали в один из магазинов на улице Свободы — там 34-летний гражданин, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала.

Еще один инцидент был зарегистрирован на автозаправочной станции — за совершением мелкого хулиганства был пойман 46-летний олончанин.

А сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны ночью получили сигнал тревоги из ресторана в центре города, где один из посетителей вел себя вызывающе.

Все нарушители были задержаны и доставлены в местные отделения полиции для дальнейшего разбирательства.