В Петрозаводске бойцы Росгвардии помогли выйти из ресторана посетителю, который вел себя вызывающе

Представители вневедомственной охраны Росгвардии задержали хулиганов на охраняемых объектах Карелии, сообщили в ведомстве.
Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили вызовы о срабатывании тревожных кнопок на охраняемых объектах Карелии.
На днях в Олонце росгвардейцы выезжали в один из магазинов на улице Свободы — там 34-летний гражданин, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала.
Еще один инцидент был зарегистрирован на автозаправочной станции — за совершением мелкого хулиганства был пойман 46-летний олончанин.
А сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны ночью получили сигнал тревоги из ресторана в центре города, где один из посетителей вел себя вызывающе.
Все нарушители были задержаны и доставлены в местные отделения полиции для дальнейшего разбирательства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание