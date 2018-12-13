В Петрозаводске будет затруднено движение на Перевалке

На улице Муезерской 14-17 декабря будет затруднено автомобильное движение, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причина временного сужения проезжей части – выполнение земляных работ.

В связи с производственной необходимостью в период с 10.00 14 декабря до 18:00 17 декабря будет ограничено движение траспорта по участку улицы Муезерской вблизи Дома мод.