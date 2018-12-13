В Петрозаводске будет затруднено движение на Перевалке

Новости по теме
Загрузка...
На улице Муезерской 14-17 декабря будет затруднено автомобильное движение, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Причина временного сужения проезжей части – выполнение земляных работ.
В связи с производственной необходимостью в период с 10.00 14 декабря до 18:00 17 декабря будет ограничено движение траспорта по участку улицы Муезерской вблизи Дома мод.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
06.12.2018, 10:26
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
12.12.2018 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Комментарии