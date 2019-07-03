В Петрозаводске будут производить оборудование для китайских АЭС

Изготавливать оборудование для атомных электростанций КНР на Петрозаводскмаше, об этом заявил глава Карелии.

На официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков сообщил, что компания "АЭМ-технологии", чьей производственной площадкой является Петрозаводскмаш, получила лицензию Национального управления по ядерной безопасности Китая.

"Востребованность и соответствие мировым стандартам дает компании возможность проектировать и изготавливать оборудование для атомных электростанций КНР, в частности – для АЭС "Тяньвань" и АЭС "Сюйдапу" с реакторами совершенно нового поколения", – отметил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, Петрозаводскмаш планирует в 2019-2020 годах дополнительно принять на работу порядка 200 человек.