В Петрозаводске будут производить оборудование для китайских АЭС

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Изготавливать оборудование для атомных электростанций КНР на Петрозаводскмаше, об этом заявил глава Карелии.
На официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков сообщил, что компания "АЭМ-технологии", чьей производственной площадкой является Петрозаводскмаш, получила лицензию Национального управления по ядерной безопасности Китая.
"Востребованность и соответствие мировым стандартам дает компании возможность проектировать и изготавливать оборудование для атомных электростанций КНР, в частности – для АЭС "Тяньвань" и АЭС "Сюйдапу" с реакторами совершенно нового поколения", – отметил глава Карелии.
По словам Парфенчикова, Петрозаводскмаш планирует в 2019-2020 годах дополнительно принять на работу порядка 200 человек.
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