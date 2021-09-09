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В Петрозаводске будут судить педофила за сексуальное насилие 11-летней падчерицы и ее подружки

Новости. Криминал
18:23, 14 Сентября 2021
фото: © Fotolia / Piotr Wawrzyniuk

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В Петрозаводске 36-летний мужчина с 2018 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены и другой девочки 2007 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что с 2018 года 36-летний житель Петрозаводска в квартире, где проживал с женой и падчерицей, систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2007 года рождения, а также совершил развратные действия в отношении другой девочки 2007 года рожэдения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый содержится под стражей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-14 19:04:39
Адепты ночного фотографа совсем разбушевались. Свободу юрию дмитриеву ! - визжали они и трясли плакатиками возле суда.
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