В Петрозаводске будут судить педофила за сексуальное насилие 11-летней падчерицы и ее подружки

В Петрозаводске 36-летний мужчина с 2018 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены и другой девочки 2007 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что с 2018 года 36-летний житель Петрозаводска в квартире, где проживал с женой и падчерицей, систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2007 года рождения, а также совершил развратные действия в отношении другой девочки 2007 года рожэдения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый содержится под стражей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.