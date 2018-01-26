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Новости. Криминал
18:40, 26 Января 2018

В Петрозаводске бывший зек порадовал себя покупками с чужой карты на 20 тысяч рублей

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Девушка, потерявшая банковскую карту на Ключевой, лишилась 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Петрозаводске установили подозреваемого в хищении денежных средств.

Банковская карта была утеряна в микрорайоне Ключевая. Ее нашел ранее судимый гражданин, который обратил внимание, что находка по типу является бесконтактной. Другими словами, картой можно было без ввода парольной информации расплачиваться в магазинах при покупках до 1 тысячи рублей.

Таким образом в течение двух январских дней 32-летний мужчина неоднократно расплачивался картой незнакомой ему владелицы. Приобретая спиртное, блоки сигарет и килограммы овощей, подозреваемый потратил более 20 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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