В Петрозаводске демонтируют мобильный каток

Каток на площади Кирова завершил работу в этом сезоне, сообщает Минспорта Карелии.

В этом зимнем сезоне мобильный каток был открыт для жителей и гостей города в течение трех месяцев. Он пользовался большой популярностью у любителей покататься на коньках.

В Минспорта напомнили, что мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в 2019 году. Появление катка стало возможным благодаря финансированию из средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Спортивный объект вновь откроется для посетителей традиционно в преддверии новогодних каникул уже следующей зимой.