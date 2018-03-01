В Петрозаводске День иммунитета отметят консультациями и тестированием

Все желающие смогут провериться на ВИЧ и измерить свои физические показатели.

Всемирный день иммунитета отмечается 1 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2002 года. Его цель – привлечение широкого общественного внимания к проблемам, связанным с распространенностью различных иммунных заболеваний, а также с сохранением и укреплением иммунитета.

Акция, посвященная Всемирному дню иммунитета, состоится 2 марта в Городской поликлинике № 1 Петрозаводска (пр. Лесной, 40). В этот день все желающие смогут бесплатно пройти индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни, по вопросам самостоятельного отказа от курения и путям преодоления стресса, измерить свое артериальное давления, узнать рост, вес и индекс массы тела. Курящие, или те, кто является пассивным курильщиком, смогут определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью аппарата "Смокелайзер". Специалисты Центра СПИД проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. А для тех, кто любит активный образ жизни, будут проведены презентация школы пациента "Кардиомаршрут" и мастер-класс по программе "Сити-данс".

Время проведения акции – с 9 до 12 часов.