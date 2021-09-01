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В Петрозаводске директор спортшколы, заказавшей реконструкцию стадиона «Юность», прокомментировал увольнение

Новости. Общество
14:02, 02 Сентября 2021
фото: Денис Семенов / ВК

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Бывший директор спортивной школы №7 Денис Семенов прокомментировал свое увольнение в соцсети и поблагодарил группу поддержки.

Денис Семенов заявил в соцсети, что признает законность своего увольнения с должности директора петрозаводской спортивной школы № 7. Он был смещен с поста по решению администрации карельской столицы, в ведении которой находится учреждение.

«Уважаемые родители и все любители футбола! Решение о расторжении со мной трудового договора по п. 2 ч.1 ст. 278 ТК РФ законно», — говорится в посте на странице Семенова.

Ранее родители юных футболистов, тренирующихся в спортшколе № 7, выступили против увольнения Дениса Семенова. Группа поддержки экс-руководителя спортивного учреждения обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

«Спасибо вам за теплые слова! Я с уважением отношусь к главе Петрозаводского городского округа Любарскому В.К. и уверен, что школа и дальше будет развиваться. По мере сил готов помогать в развитии спорта в Петрозаводске, потому что самое главное для меня в жизни - семья и футбол!», — заявил Денис Семенов.

Как ранее сообщало издание «МК в Карелии», увольнение Дениса Семенова с поста директора петрозаводской спортивной школы № 7 не было добровольным. Вероятной причиной его смещения могли стать затягивающиеся сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность». Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ.

Пресс-центр мэрии Петрозаводска заявлял, что на стадионе «Юность» продолжаются работы по реконструкции и благоустройству, но они осложнены внеплановыми обстоятельствами.

«Во время производства работ неоднократно возникали ситуации, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время», — так объясняют в мэрии затянувшиеся сроки реконструкции стадиона «Юность» в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-09-02 16:48:50
Жаль парня, сказать правду себе дороже, поломают жизнь такие деятели. :)
Успешный
2021-09-02 14:48:48
Спортивная общественность думала, что с ними нянчиться будут.
paramparam
2021-09-02 16:37:15
Успешный, так теперь зовут вонючку.
Гость
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