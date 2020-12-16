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Петрозаводчанин отбил автомобиль у приставов, но все равно остался должником

Новости. Общество
15:43, 17 Декабря 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Житель Петрозаводска оплатил задолженность, когда над ним нависла угроза потерять автомобиль, сообщили в УФССП по Карелии.

Судебным приставам Петрозаводска поступило несколько исполнительных документов о взыскании с петрозаводчанина более 560 тыс. рублей долга.

По первому долгу судебному приставу необходимо было взыскать почти 170 тыс. рублей. Чтобы заставить петрозаводчанина вернуть долг,  судебный пристав наложил арест на имущество должника - автомобиль Mitsubishi Lancer. Должник не захотел лишиться своего автомобиля и оплатил задолженность в полном объеме.

Вторую задолженность по исполнительному листу в пользу кредитной организации, в сумме более 183 тыс. рублей, должник также погасил.

А вот с третьим решением суда о возврате задолженности в размере почти 210 тыс. рублей гражданин оказался не согласен, так как суд принимал решение заочно, без его участия. Должник обратился в суд за отменой решения.

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