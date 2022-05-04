В Петрозаводске две группы задержания и психбригада пытались успокоить пьяного дебошира

Пьяный мужчина в одном из магазинов карельской столицы устроил шумный конфликт, после чего был задержан.

Пятого мая, около полуночи, на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина на Хвойном переулке. Об этом информирует Росгвардия.

К прибывшим на место вызова сотрудникам Росгвардии обратился представитель торгового заведения и указал на неизвестного посетителя, который вел себя агрессивно: выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой присутствующим, мешал работе персонала.

Нарушитель не изменил своего поведения и после приезда двух групп задержания вневедомственной охраны. На место происшествия также были вызваны медики, в том числе экипаж психиатрической скорой медицинской помощи.

Медосвидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 30-летний гражданин был задержан и передан полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил пьяный дебош в кафе в райцентре Карелии.