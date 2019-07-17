В Петрозаводске еще на один ларек станет меньше

На Октябрьском проспекте до 1 августа планируется демонтировать киоск, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам самовольно установленного киоска, расположенного в районе дома №14 по пр. Октябрьскому, своими силами и средствами до 1 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.