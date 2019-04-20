В Петрозаводске гинекологический стационар Родильного дома имени Гуткина переедет в БСМП

Гинекологического отделения на улице Луначарского не будет, сказал глава республики

Во время прямой линии в социальной сети "ВКонтакте" главе Карелии Артуру Парфенчикову сегодня задали вопрос о судьбе гинекологического стационара Родильного дома имени Гуткина. Состояние отделения оставляет желать лучшего. Помещения учреждения здравоохранения нуждаются в ремонте.

"Стационара на Луначарского не будет. Мы его переведем в БСМП, где началась серьезная реконструкция", - сказал Парфенчиков.

Что же появится вместо стационара в историческом здании на улице Луначарского, пока неизвестно.

"Будем думать, что делать с домом купца Пименова. Я был бы не против, чтобы РПЦ предложила создать там духовный центр какой-то. Такие центры я видел на Камчатке, где располагаются детский центр с самбо, языковыми курсами, кафе, где дети из малообеспеченных семей могут отметить праздники. Но пока таких предложений не поступало", - отметил глава Карелии.