В Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке

Горожанка обратилась с благодарностью в адрес мэра Петрозаводска Владимира Любарского, который, по ее оценке, прислушался к просьбе о проведении ремонта на остановке общественного транспорта.

Горожанка заявила, что после ее обращения в адрес мэра карельской столицы была отремонтирована территория остановки общественного транспорта на улице Маршала Мерецкова. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хочу от всей души поблагодарить мэра за то, что он услышал меня! Это третий мэр, к которому я обращалась по поводу ремонта остановки ул. Мерецкова! Представьте себе, мне отвечали в правительстве Республики Карелия, что ремонт остановки будет только в 2022 году. Я думаю, что сделали эту работу раньше на целый год из-за того, что это он услышал меня! Надеюсь, Вы и дальше будете прислушиваться к нам, простым гражданам!», — написала дама.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов.