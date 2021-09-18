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В Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке

Новости. Общество
08:01, 19 Сентября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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Горожанка обратилась с благодарностью в адрес мэра Петрозаводска Владимира Любарского, который, по ее оценке, прислушался к просьбе о проведении ремонта на остановке общественного транспорта.

Горожанка заявила, что после ее обращения в адрес мэра карельской столицы была отремонтирована территория остановки общественного транспорта на улице Маршала Мерецкова. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хочу от всей души поблагодарить мэра за то, что он услышал меня! Это третий мэр, к которому я обращалась по поводу ремонта остановки ул. Мерецкова! Представьте себе, мне отвечали в правительстве Республики Карелия, что ремонт остановки будет только в 2022 году. Я думаю, что сделали эту работу раньше на целый год из-за того, что это он услышал меня! Надеюсь, Вы и дальше будете прислушиваться к нам, простым гражданам!», — написала дама.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов.

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Комментарии

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mobikk
2021-09-19 09:46:19
Хорошо жить в центре. То так сделают остановку, не понравиться - переделают..
То ли дело на окраинах, к примеру на Ключевой. Вообще нет остановок, только площадки, посрезали всё.
Generalus87
2021-09-19 08:36:45
Вот только из-за того, что мост на Мерецкова не могут начать ремонтировать третий год, эта остановка никому не нужна
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