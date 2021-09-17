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Власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов

Новости. Общество
11:58, 18 Сентября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Петрозаводску выделена субсидия на социально-экономическое развитие, в числе прочих задач планируется приобретение новых троллейбусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе депутаты Заксобрания выделили субсидию на социально-экономическое развитие столицы республики. Уже в этом году Петрозаводск получит дополнительно 1 миллиард 364 тысячи рублей.

«Деньги пойдут на решение самых разных вопросов. У нас появится возможность провести ремонт кровель образовательных учреждений, а также обустроить спортивные площадки и футбольные поля на их территории. Мы сможем продолжить капитальный ремонт сетей наружного освещения. У нас появилась возможность приобрести остановочные комплексы, приступить к ликвидации несанкционированных свалок и продолжить благоустройство дворовых территорий, - написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский . - Но отдельно мне бы хотелось поблагодарить республиканское правительство и депутатов за выделение 300 миллионов рублей на закупку новых троллейбусов».

Сейчас специалисты комитета ЖКХ и ПМУП «Городской транспорт» определяют сколько троллейбусов удастся приобрести уже в этом году для обновления парка. Новый подвижной состав позволит, в частности, возобновить работу маршрута №6.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-18 12:12:55
А как же:
https://stolicaonego.ru/news/vlasti-objasnili-pochemu-prezhdevremenno-obnovljat-trollejbusnyj-park-v-petrozavodske/

Что теперь будут петь?
Изя
2021-09-18 12:56:19
Leopol'd, " команда" ))))
Zim
2021-09-18 12:24:53
Leopol'd, это про ответ Слабуновой, что пока не разработана новая транспортная схема покупать троллейбусы нельзя?
Dredd
2021-09-18 12:10:44
Какое совпадение.
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