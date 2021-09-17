Власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов

Петрозаводску выделена субсидия на социально-экономическое развитие, в числе прочих задач планируется приобретение новых троллейбусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе депутаты Заксобрания выделили субсидию на социально-экономическое развитие столицы республики. Уже в этом году Петрозаводск получит дополнительно 1 миллиард 364 тысячи рублей.

«Деньги пойдут на решение самых разных вопросов. У нас появится возможность провести ремонт кровель образовательных учреждений, а также обустроить спортивные площадки и футбольные поля на их территории. Мы сможем продолжить капитальный ремонт сетей наружного освещения. У нас появилась возможность приобрести остановочные комплексы, приступить к ликвидации несанкционированных свалок и продолжить благоустройство дворовых территорий, - написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский . - Но отдельно мне бы хотелось поблагодарить республиканское правительство и депутатов за выделение 300 миллионов рублей на закупку новых троллейбусов».

Сейчас специалисты комитета ЖКХ и ПМУП «Городской транспорт» определяют сколько троллейбусов удастся приобрести уже в этом году для обновления парка. Новый подвижной состав позволит, в частности, возобновить работу маршрута №6.