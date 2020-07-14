В Петрозаводске хозяева маршруток подняли цены на проезд, несмотря на попытки чиновников сдержать их аппетиты

Владельцы маршрутных автобусов повысили стоимость проезда и уведомили об этом мэрию города и антимонопольщиков, разбиравшихся в подорожании билетов в городских маршрутках.

Некоторые хозяева петрозаводских маршруток повысили стоимость проезда с 15 июля до 33 рублей.

Цена за билет в маршрутках №17, 27, 29 составила 33 рубля. Прежде стоимость проезда была на рубль дешевле. Эту информацию "Вестям Карелии" подтвердили в мэрии столицы Карелии. В администрации пояснили, что маршрутчики уведомили представителей городской власти и работников УФАС о соответствующем решении.

Также в маршрутке №9 стоимость проезда вырастет завтра и составит 31 рубль вместо нынешних 30 рублей, об этом также рассказали в мэрии. Хозяева этого маршрута уведомили о повышении тарифа только администрацию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".