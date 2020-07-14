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В Петрозаводске хозяева маршруток подняли цены на проезд, несмотря на попытки чиновников сдержать их аппетиты

Новости. Общество
12:43, 15 Июля 2020
фото: Республика Карелия / ВК / Фото читателя
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Владельцы маршрутных автобусов повысили стоимость проезда и уведомили об этом мэрию города и антимонопольщиков, разбиравшихся в подорожании билетов в городских маршрутках.

Некоторые хозяева петрозаводских маршруток повысили стоимость проезда с 15 июля до 33 рублей. 

Цена за билет в маршрутках №17, 27, 29 составила 33 рубля. Прежде стоимость проезда была на рубль дешевле. Эту информацию "Вестям Карелии" подтвердили в мэрии столицы Карелии. В администрации пояснили, что маршрутчики уведомили представителей городской власти и работников УФАС о соответствующем решении.

Также в маршрутке №9 стоимость проезда вырастет завтра и составит 31 рубль вместо нынешних 30 рублей, об этом также рассказали в мэрии. Хозяева этого маршрута уведомили о повышении тарифа только администрацию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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goo
2020-07-15 13:38:32
Гатчинский бизнес, наследие Худилайнена.
Koira
2020-07-15 13:36:45
Спасибо путирастам за это
User
2020-07-15 13:25:56
В Москве по карте "Тройка" проезд 40 руб! С такими тарифами в ПТЗ на такси выгоднее и безопаснее ездить, если семьей или с пересадками.
кир
2020-07-15 13:58:11
User, ты не там живешь, сторож.
новый
2020-07-15 13:19:55
Сейчас либерда сюда поправки к Конституции приплетет. :)
Изя
2020-07-15 13:19:13
Пока " главного маршутчика " не изобличат , так и будет . :)
кир
2020-07-15 13:10:22
Ходите пешком. Пусть подавятся.
тетка
2020-07-15 13:09:45
Все делается во вред гражданам.
кир
2020-07-15 13:31:40
тетка, чего ноешь? Ты не ездишь в "общаке".
Os
2020-07-15 13:01:51
Автобусов очень мало стало, графики совсем не соблюдаются, а потом все ездят во время пандемии как сельди в бочке. При этом мэрия отказалась от получения троллейбусов из Москвы, видимо хотят побыстрее троллейбус закрыть в пользу маршрутчиков.
Гость
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